Dodelijkste pandemie ooit: mysterie rond oorsprong van de Zwarte Dood ‘is opgelost’

Japan verhoogt straf voor online beledigen na dood reality­ster: tot één jaar cel

Japan verhoogt de straffen voor ‘online beledigen’ fors. Wie zich schuldig maakt aan cyberpesten, kan tot een jaar celstraf krijgen of worden veroordeeld tot een boete van 300.000 yen (2130 euro). In het Aziatische land is de bezorgdheid groot over de impact van cyberpesten na de zelfdoding van een realityster die gebukt ging onder vernederingen op sociale media.

14 juni