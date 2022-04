Doden bij explosie na vrijdagmiddaggebed in moskee Kaboel

CNN: leger VS liet voor 7 miljard dollar aan materieel achter in Afghanis­tan

Nadat de Amerikaanse troepen zich vorig jaar augustus teruggetrokken uit Afghanistan, bleef er voor 7 miljard dollar (ruim 6,6 miljard euro) aan militair materieel achter in het land. Dat staat in een rapport dat op verzoek van het Amerikaanse Congres door het ministerie van Defensie is opgesteld, meldt CNN.

28 april