Doden bij massale Russische luchtaanvallen op doelen in heel Oekraïne

De burgemeester van Charkov, Igor Terekhov, meldde dat de energie-infrastructuur van de stad, de belangrijkste in de regio, het doelwit was en dat er ‘problemen’ waren met elektriciteit in bepaalde districten. Half januari waren de energie-installaties van Charkov ook al doelwit van Russische bombardementen. De gouverneur van de regio Odessa (in het zuiden), Maksym Marchneko, meldde ook dat ‘raketten de regionale energie-infrastructuur hebben geraakt en woongebouwen hebben beschadigd’. Ook hij beschreef een ‘massale raketaanval’. Er zouden vooralsnog twee gewonden zijn.



De elektriciteit in de stad was uit voorzorg afgesloten. In het Westen drong de gouverneur van de Khmelnytskyi-regio, Segiy Gamaliy, er bij de bewoners op aan ‘in schuilplaatsen te blijven’, aangezien ‘de vijand kritieke infrastructuur in het land treft’. Volgens Oekraïense media zijn ook de regio’s Mykolaiv, Dnipro en Zaporizhia getroffen.



Deze grootschalige bombardementen komen daags na de aankondiging van de baas van de Russische paramilitaire organisatie Wagner, Jevgeni Prigozjin, dat het oostelijk deel van de zwaar bevochten stad Bachmoet nu is gevallen.