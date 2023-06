Doden bij vuurgevecht nabij Amerikaans consulaat in Saoedi-Arabië

Dader schietpar­tij in Amerikaan­se lhb­ti-nacht­club veroor­deeld tot vijf keer levenslang

Een 23-jarige man is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf keer levenslang zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Anderson Lee Aldrich opende op 19 november 2022, gewapend met een geweer en een pistool, het vuur in Club Q, een lhbti-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs.