Doden en 300 gewonden bij treinongeluk in Zuid-Afrika

Op beelden is te zien dat de botsing bij treinstation Mountain View in Pretoria heeft geleid tot een ravage. Meerdere wagons zijn ontspoord of hebben forse schade opgelopen.



De commerciële hulpverleningsdienst ER24 zegt dat toegesnelde hulpverleners tal van passagiers aantroffen in de gecrashte treinen of rondlopend op de plek van het ongeval. De slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen.



Burgemeester Solly Msimanga liet zich na het ongeval bijpraten op het treinstation. Hij sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekendgemaakt.