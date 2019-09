Doden en gewonden bij aanslagen stemlokalen Afghanistan

Pitbull overlijdt nadat hij twee jochies van extreem giftige slang redt

10:56 Een jonge pitbull is momenteel dé grote held van de Amerikaanse staat Florida. De negen maanden oude pup Zeus offerde zichzelf op om te voorkomen dat twee jongetjes in hun achtertuin werden gebeten door een Koraalslang, de op één na giftigste slang in de VS. Het hondje moest het zelf met de dood bekopen: de slangenbeten werden hem fataal.