Meerdere doden en gewonden na gasexplosie Portugal

Na meer dan 100 jaar is de wolf nu ook terug in Vlaanderen

13 januari Al tien dagen loopt er een wolvin in België. Dankzij een zendertje rond de hals van het dier is er voor het eerst in ruim 100 jaar bewijs dat er in Vlaanderen een wolf leeft. ,,De kans is groot dat er de komende jaren nog meer bij ons zullen opduiken.”