Doden en honderden gewonden in China door tornado’s

Studie: zoogdieren kunnen ‘ademen’ via hun anus, mensen mogelijk ook

14 mei Zoogdieren kunnen zuurstof opnemen via hun anus, hebben Japanse wetenschappers ontdekt. Zij waren geïntrigeerd door hoe bepaalde zeedieren in noodsituaties via hun darmen ‘ademen’ en besloten te onderzoeken hoe dat bij zoogdieren zit. Muizen, ratten en varkens bleken bij experimenten via hun anus zuurstof in hun bloed te kunnen krijgen. Mogelijk is dat ook het geval bij mensen, aldus het onderzoek dat vrijdag is gepubliceerd in het tijdschrift Med.