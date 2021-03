Doden en zeker 170 gewonden door brand in vluchtelingenkamp in Jemen

Meer dan negentig mensen zouden zware verwondingen hebben opgelopen. In het kamp verbleven minstens 700 migranten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.



In Jemen woedt al bijna zes jaar een oorlog tussen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen en een door Saoedi-Arabië geleide militaire alliantie aan de kant van de regering. Ook zondag voerde de coalitie zeker twaalf luchtaanvallen uit op verschillende delen van Sanaa, wat resulteerde in zware explosies, zeiden lokale bewoners. Of er bij de aanvallen slachtoffers zijn gevallen is nog onbekend. Eerder op de dag zei de coalitie dat het tien drones van de rebellen had onderschept en vernietigd. Deze waren volgens de coalitie ingezet om burgers in Saoedi-Arabië onder vuur te nemen.



Ondanks deze gevaarlijke omstandigheden trekken nog steeds elk jaar tienduizenden jonge Afrikanen uit landen als Somalië en Ethiopië naar Jemen om op zoek naar werk door te reizen naar de rijke Golfstaten. Dat die reis niet zonder gevaar is, bleek ook weer eerder deze maand toen zeker 80 migranten door mensensmokkelaars van een schip werden gegooid op de route tussen Djibouti in Oost-Afrika en Jemen. Zeker 20 van hen overleefden het niet. In oktober 2020 vonden twee vergelijkbare incidenten plaats, waarbij in totaal vijftig migranten verdronken.



Vanwege de burgeroorlog in Jemen is het voor de vluchtelingen heel moeilijk geworden om door te reizen naar Saoedi-Arabië. Volgens IOM zijn duizenden migranten in Jemen gestrand, waar zij in overvolle kampen zitten, worden uitgebuit of verstrikt raken in de oorlog.