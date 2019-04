Dodental aanslagen loopt verder op: veel slachtoffers overleden aan verwondingen

Zeker elf doden na aardbeving Filipijnen: dak vliegveld ingestort

5:25 Het Filipijnse eiland Luzon is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,1. Het dak van Clark International Airport in Mabalacat is ingestort. Zeker elf mensen zijn omgekomen en ruim honderd anderen raakten gewond. Ook worden nog ruim 30 mensen gemist, zo melden de plaatselijke autoriteiten.