Dodental aardbeving Griekenland en Turkije loopt op naar 26, ruim 800 gewonden

Update/videoHet dodental als gevolg van de aardbeving in de Egeïsche Zee is opgelopen naar 26. In het westen van Turkije kwamen zeker 24 mensen om het leven en raakten er ruim achthonderd gewond, melden de Turkse autoriteiten. Op het Griekse eiland Samos stierven twee tieners toen ze onder een instortende muur terechtkwamen.

Reddingswerkers zijn in de getroffen West-Turkse provincie Izmir nog druk bezig met het zoeken naar overlevenden in ingestorte en beschadigde gebouwen. Moskeeën zijn opengesteld om mensen die dakloos zijn geworden door de aardbeving voorlopig een plek te bieden.

De aardbeving met een kracht van 6,6 vond vrijdag aan het begin van de middag plaats. Het epicentrum lag voor de kust van Izmir en ten noorden van Samos.

In Izmir zijn vier gebouwen volledig verwoest, minstens tien stortten in en een reeks andere raakte beschadigd. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden en wisten al zeventig personen te bevrijden. Volgens de burgemeester van Izmir bezweken in de stad zeker twintig panden. In het district Seferihisar in de provincie Izmir veroorzaakte een kleine tsunami overstromingen.

Op het Griekse eiland Samos kwamen twee tieners om het leven toen ze onder een instortende muur terechtkwamen, aldus de hulpdiensten. Elders raakten negen mensen gewond. Het kustplaatsje Vathy werd overspoeld door een kleine tsunami. Griekse televisiestations toonden de overstroomde kustpromenade, waar het water auto’s wegspoelde. De Griekse burgerbescherming deelde de eilandbewoners in een sms mee dat zij in de open lucht en uit de buurt van gebouwen moeten blijven.

Nederlanders

Turkije en Griekenland hebben elkaar hulp aangeboden en premier Rutte deed dat ook namens Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ontving nog geen hulpverzoek. De Nederlandse ambassade in Ankara onderzoekt of er Nederlanders in het gebied zijn die hulp nodig hebben. ,,Ze zijn bezig met een inventarisatie van wat er zoal nodig is”, aldus een woordvoerster.

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR, dat bestaat uit reddingswerkers en honden, is paraat. ,,Maar er is door Turkije en Griekenland nog geen beroep op ze gedaan om te komen helpen”, zegt de woordvoerster. De honden zijn getraind om slachtoffers onder het puin vandaan te halen.

Reisorganisaties TUI en Corendon laten weten dat er van hen geen reizigers in Turkije en op de Griekse eilanden zitten, omdat voor deze gebieden een oranje reisadvies geldt. Volgens de woordvoerster van TUI zitten er mogelijk wel Nederlanders die op eigen gelegenheid daar naartoe zijn gereisd.

De straat op

De Turkse krant Daily Sabah meldt dat veel mensen in paniek de straat op zijn gegaan. Video’s en foto’s op sociale media tonen zware schade aan sommige gebouwen in de provincie Izmir. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Süleyman Soylu, schrijft op Twitter dat tot nu toe zes gebouwen zijn ingestort en dat er schade is aangericht aan andere gebouwen.



Milieuminister Murat Kurum zegt dat er enkele mensen vastzitten onder het puin. De locoburgemeester van Samos zei tegen de Griekse publieke omroep ERT dat ‘de muren van sommige huizen zijn afgebrokkeld en verschillende gebouwen beschadigd zijn’. Ook op Samos gingen veel mensen in paniek de straat op. De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije en Griekenland hebben beloofd elkaar te helpen nadat hun landen door een grote aardbeving werden getroffen.

Bereid elkaar te helpen

,,De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias belde onze minister Mevlut Cavusoglu om hem sterkte te wensen. Beide ministers benadrukten dat zij bereid zijn elkaar te helpen in geval van nood”, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tweette dat hij bereid is te helpen ‘met alle middelen die onze staat ter beschikking heeft’.



De twee landen liggen momenteel met elkaar overhoop over de energierechten in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Griekenland beschuldigt Turkije ervan illegaal naar gas en olie te zoeken bij de Griekse eilanden. De regering in Ankara verwerpt de aantijgingen echter en stelt zich op het standpunt dat de wateren waar het proefboringen doet tot het Turkse deel behoren.



Het Nederlandse kabinet is bereid om Griekenland en Turkije te helpen na de ‘heel zware’ aardbeving in de Egeïsche Zee, verklaarde minister-president Mark Rutte tijdens zijn wekelijke persconferentie. De premier sprak van een ‘verschrikkelijk bericht’. ,,Als we kunnen helpen staan we beschikbaar”, zei Rutte. ,,Wij leven zeer mee met Turkije en Griekenland.”

Tsunami



Een Griekse seismoloog waarschuwde voor een eventuele tsunami. Inwoners van het eiland Samos, met een bevolking van ongeveer 45.000 mensen, werden verzocht om weg te blijven van de kust. In de badplaats Izmir stroomt het water door de straten, laten beelden op sociale media zien.

Turkije ligt in een van de meest actieve aardbevingsgebieden ter wereld. In 1999 werd het noordwesten van Turkije getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4, waarbij meer dan 17.000 mensen omkwamen, onder wie 1000 in Istanbul. Een andere beving in 2011 in de zuidoostelijke provincie Van had meer dan 600 doden tot gevolg.

Volledig scherm Mensen staan geschrokken buiten hun huizen in Izmir, Turkije. © AP Volledig scherm De schade is groot, onder meer in Izmir, Turkije. © AP

