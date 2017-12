Dodental Filipijnen blijft oplopen: 150 vermisten

Volgens de autoriteiten zouden veel mensen waarschuwingen over wat er mogelijk te komen stond in de wind hebben geslagen. De Filipijnen worden jaarlijks geteisterd door zo’n twintig tropische stormen. Daarvoor wordt uitgebreid gewaarschuwd. Maar de vele doden die langs de kust en bij rivierbeddingen zijn gevallen, wijzen erop dat veel mensen toch werden verrast. Volgens sommigen werden de waarschuwingen genegeerd omdat men dacht dat het wel mee zou vallen. Veel straatarme mensen in de getroffen gebieden hadden gewoon geen alternatief om heen te vluchten.

Rouw

Terwijl reddingswerkers, militairen en vrijwilligers hun best doen ook de van de buitenwereld afgesneden dorpen te bereiken hebben de modderstromen het land in rouw gedompeld. Op de overwegend katholieke Filipijnen heerst veel verdriet terwijl normaliter juist de kerstdagen uitbundig worden gevierd. Bovenop de vele slachtoffers door het natuurgeweld kwamen nog eens 37 mensen om als gevolg van een brand in een winkelcentrum .

Vooral de straatarme provincie Lanao del Norte is zwaar getroffen. Daar zijn zeker 127 mensen omgekomen. Circa zeventig mensen worden in die provincie nog vermist. Bewoners van deze provincie waren al op de proef gesteld door aanhoudende gevechten tussen het leger en moslimrebellen. De laatste zeven maanden zijn hierdoor 350.000 mensen op de vlucht geslagen. Hun tijdelijke huisjes waren kasloos in de storm. Tembin ging gepaard met zware regenval die aardverschuivingen veroorzaakte. Ook ontstonden grote overstromingen. In het dorpje Anungan werden zeker dertig mensen door het water meegesleurd, aldus de Britse zender Sky News. In de stad Sibuco spoelden ongeveer honderd vissershutten weg. Burgemeester Bong Edding van Sibuco zei dat de aardverschuivingen grotendeels te wijten zijn aan de ontbossing. Hij zei dat de afgelopen jaren veel te veel hout is gekapt in de bergen bij Sibuco.