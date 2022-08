Dodental heftige rellen in Bagdad loopt op, Nederlandse ambassade geëvacueerd

met videoBij gewelddadige rellen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 23 aanhangers van de sjiitische leider Moqtada al-Sadr doodgeschoten. Minstens 380 mensen raakten gewond, zeggen artsen. Iraakse media meldden zelfs zeker dertig doden en zevenhonderd gewonden, onder wie 110 leden van de veiligheidstroepen. Overheidsgebouwen zijn gesloten, en de staf van de Nederlandse ambassade is geëvacueerd.

De beschietingen zijn dinsdagochtend hervat. Door heel Bagdad klinkt het geluid van raketten en automatische wapens vanuit de zwaarbeveiligde groene zone, waar overheidsgebouwen en diplomatieke missies zijn gevestigd. Zeker vier raketten zijn daar ingeslagen.

Overheidsgebouwen in Irak gaan dinsdag dicht vanwege het uitgaansverbod, meldde staatspersbureau INA. Het straatverbod werd ingesteld vanwege de rellen tussen rivaliserende sjiitische groepen die uitbraken nadat Al-Sadr maandag bekend had gemaakt de politiek te verlaten.

‘Extreem gevaarlijke escalatie’

De VN-missie voor Irak (Unami) noemde de ontwikkelingen maandag een ‘extreem gevaarlijke escalatie’. Ze riep alle betrokken partijen op af te zien van acties die kunnen leiden tot een niet te stuiten reeks ongewenste gebeurtenissen. ,,Het voortbestaan van de natie staat zelfs op het spel.”

De partij van Al-Sadr boekte vorig jaar een verkiezingszege, maar het is niet gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuwe premier en president. Ondertussen zucht Irak onder een zware economische crisis, hoge inflatie en corruptie. Al-Sadr voert het bevel over een militie van duizenden en heeft miljoenen aanhangers in het hele land. Zijn tegenstanders, bondgenoten van Teheran, controleren tientallen zwaarbewapend paramilitaire groepen die getraind zijn door Iran.

Grenzen gesloten

Iran heeft zijn grenzen met Irak gesloten en roept inwoners met klem op niet naar het buurland te reizen. Volgens de staatstelevisie heeft Iran alle vluchten naar Irak ‘tot nader order stopgezet vanwege de aanhoudende onrust’. Miljoenen Iraniërs trekken elk jaar te voet naar de Iraakse stad Kerbala voor een islamitische pelgrimage. De sjiitische ceremonie genaamd Arbaeen valt dit jaar op 16 en 17 september.

Volledig scherm De VN-missie voor Irak (Unami) noemde de ontwikkelingen maandag een ‘extreem gevaarlijke escalatie’. © REUTERS

Nederlandse ambassade geëvacueerd

De staf van de Nederlandse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad is geëvacueerd. Het personeel werkt en verblijft tijdelijk in de Duitse ambassade elders in de stad. Ook het reisadvies is aangepast.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een toelichting weten: ,,De Nederlandse ambassade ligt midden in de Internationale Zone. Daar is het momenteel erg onrustig; rond de compound vinden vuurgevechten plaats. De Duitse ambassade ligt ver buiten dit gebied. Zodra het weer veilig kan, zullen de medewerkers terugkeren naar de Nederlandse ambassade.”



De veiligheidssituatie is nog verder verslechterd. Het reisadvies voor het grootste deel van Irak, inclusief Bagdad, is al lange tijd rood. Dat betekent: niet reizen, wat uw situatie ook is. ,,De stad Basra is daar nu bijgekomen (dat was oranje: alleen noodzakelijke reizen)", aldus het ministerie.



Nederlanders in deze rode gebieden worden nogmaals dringend opgeroepen om het land te verlaten als dat veilig kan. ,,Deze oproep gold al en die herhalen we nu. Er zijn daar grote veiligheidsrisico’s. Stel uw besluit om te vertrekken niet uit tot het laatste moment. Daarbij geldt dat de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders die besluiten toch in Irak te blijven niet of waarschijnlijk niet kan helpen als hun veiligheidssituatie nog verder verslechtert.”

Straatverbod

Verder meldt het ministerie dat er op veel plaatsen in Irak gewelddadige demonstraties plaatsvinden, en dat er vanaf maandag in het hele land een straatverbod geldt vanaf 19.00 uur lokale tijd. ,,Vermijd deze demonstraties en samenscholingen. Alle toegangswegen van en naar de hoofdstad Bagdad zijn gesloten’’, aldus het ministerie.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zegt op Twitter dat hij de situatie ‘nauwlettend’ in de gaten houdt. ‘Ik leef zeer met onze collega’s van Buitenlandse Zaken mee’, schrijft hij. ‘Mijn gedachten gaan uit naar de Irakezen die vandaag hun dierbaren zijn verloren.’

Volledig scherm Aanhangers van Moqtada al-Sadr bestormen een kantoor van de Irakese president. © ANP / EPA / Ahmed Jalil Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Parlementaire crisis

In Bagdad braken rellen uit nadat de invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr had aangekondigd terug te treden uit de politiek. De demonstranten drongen een regeringspaleis binnen in de zwaarbeveiligde groene zone van de stad, waar zich ook overheidsinstellingen en het parlementsgebouw bevinden.

Op beelden is te zien dat de betogers in het paleis de confrontatie aangaan met beveiligers en de politie. De aanhangers van Sadr hebben de afgelopen maand ook het parlementsgebouw bestormd en bezet om te verhinderen dat er een andere president en premier worden benoemd. Sadr roemde de indringers, omdat ze een ‘radicale verandering’ in het politieke systeem zouden introduceren.

De sjiitische leider zei op Twitter dat hij uit de politiek stapt vanwege de aanhoudende parlementaire crisis in het land. Sadrs partij werd de grootste bij de verkiezingen van oktober, maar het lukte daarna niet om tot een regering te komen. Sadr heeft vaker gezegd zich terug te trekken uit de politiek, maar hij bleef altijd invloedrijk in het land en keerde ook steeds weer terug in de politieke arena.

Totaal uitgaansverbod

De regering van Irak heeft een totaal uitgaansverbod afgekondigd voor de hoofdstad Bagdad. Moqtada al-Sadr heeft vanavond via zijn partijchef Hassan al-Athari op Twitter aangekondigd dat hij in hongerstaking gaat om de rust te herstellen in Irak. Volgens het staatspersbureau INA is Sadr van plan niet te eten en te drinken totdat de gewelddadigheden en het gebruik van wapens in het land ophouden. ,,De corrupte gemeenschap geeft, wat er ook gebeurt, niemand een rechtvaardiging voor het gebruik van geweld.”

Volgens veiligheidstroepen kwamen er in de late avond zeker zeven mortiergranaten neer in de groene zone van de hoofdstad, waar veel overheidsgebouwen en ambassades staan. Ook werd er regelmatig geschoten met automatische wapens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: