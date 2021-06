Dodental Miami loopt op, families vrezen voor vermisten: ‘We moeten hoop houden’

VideoHet dodental door de instorting van een appartementencomplex donderdag ten noorden van Miami is opgelopen naar negen. Tientallen reddingswerkers zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Ruim 150 mensen worden nog vermist. Families blijven hoop houden.

Het is onduidelijk of alle vermisten nog onder het puin liggen. Vier slachtoffers zijn geborgen. Eén persoon overleed in het ziekenhuis. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog flink zal oplopen.

De oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-appartementencomplex is nog niet bekend. Experts verwachten dat het onderzoek nog maanden kan duren.

De zoektocht gaat ondertussen door, zegt burgemeester Danielle Levine Cava van Miami-Dade. Tientallen reddingswerkers speuren naar overlevenden en slachtoffers. Ze graven onder meer een tunnel onder het dertig meter hoge puin dat is overgebleven van het twaalf verdiepingen tellende gebouw.

Volledig scherm Reddingswerkers zoeken dag in dag uit naar mensen onder het puin. © AP

Verjaardagskaart

Een van de vermisten is de 92-jarige Hilda Noriega, die op de zesde etage woonde. Kleinzoon Mike is onmiddellijk naar de plek des onheils gegaan. Hij vond enkele tastbare herinneringen, zoals een oude foto van Hilda met haar overleden echtgenoot en zoon, en een onlangs gekregen verjaardagskaart van vrienden van haar gebedsgroep.

Volledig scherm Mike Noriega hoopt dat zijn oma Hilda nog gevonden wordt. © AP

,,In de puinhoop lag een boodschap”, zegt Mike, die de dag voor de ramp nog met zijn oma sprak. ,,Dit betekent dat we de hoop niet moeten opgeven en geloof moeten hebben.’’

Hilda woonde al meer dan twintig jaar in het complex. Maar zes jaar na de dood van haar man stond ze op het punt te vertrekken. Het appartement stond te koop en ze was van plan om bij familie in te trekken.

Omringd door familie

Ze vond het heerlijk om in de buurt van de oceaan en vrienden te wonen. ,,Maar als je je echtgenoot verliest, wil je omringd zijn door familie”, vertelt schoondochter Sally. ,,Ze wilde meer tijd doorbrengen met haar familie en kleinkinderen.”

Volledig scherm De verjaardagskaart die Hilda Noriega onlangs kreeg, lag tussen het puin. © AP

Tientallen families leven al dagen in onzekerheid. Op een informatiebijeenkomst voor familieleden, gisteren in een hotel, liepen de emoties hoog op. De families vinden dat de reddingsoperatie te langzaam gaat. Ze willen naar de rampplek om zelf naar overlevenden te zoeken.

De burgemeester van Surfside, Charles Burkett, verzekerde hen dat reddingswerkers non-stop aan het werk zijn. ,,Ons enige doel is hun familieleden uit dat puin te halen”, vertelde hij tegen ABC. ,,We houden er niet mee op. Vandaag niet, morgen niet. We gaan door totdat iedereen eruit is.”

