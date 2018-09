Dodental na aardbeving Japan loopt op naar 44

Beelden opgedoken van gestreste agente na 'vergis­moord’ in Dallas

12:38 De agente die op donderdagavond in Dallas het appartement van de buren betrad en daar - naar eigen zeggen per ongeluk - haar 26-jarige buurman doodschoot, is de 30-jarige Amber Guyger. Ze is gisteren aangehouden, maar na het betalen van de borgsom van 300.000 dollar meteen weer vrijgelaten. Guyger wordt vervolgd voor doodslag.