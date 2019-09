Dodental op door orkaan getroffen Bahama’s stijgt naar ruim veertig

De orkaan, die inmiddels in afgezwakte vorm richting Canada trekt, raasde eerder over het noordelijkste deel van de Bahama's. Op de Abaco-eilanden zijn 35 mensen omgekomen. Op Grand Bahama vielen acht doden. De schade is enorm. Huizen zijn vernield en grote gebieden zijn overstroomd.



De verwachting is dat het dodental nog sterk zal toenemen. Duane Sands, de minister van Gezondheid, waarschuwde dat het uiteindelijke aantal slachtoffers vele malen hoger uit zou vallen. ‘Ontstellend hoog’, aldus Sands. ,,Maak jullie geen illusies’’, zei hij tegen een lokale radionzender.



Zodra het water de komende dagen gaat zakken, zullen volgens Sands veel meer lichamen worden geborgen. Er worden nog veel mensen vermist op de eilanden. De Bahamaanse regering kan een crisis van deze omvang niet alleen aan en vraagt om hulp. Er is grote behoefte aan koelinstallaties en begrafenisondernemers.