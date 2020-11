Dodental orkaan Iota gestegen tot boven de 30

Het dodental van de orkaan Iota, die vanaf maandag flink heeft huisgehouden in Midden-Amerika, is woensdag gestegen tot boven de dertig. De orkaan, die na het aan land gaan in Nicaragua afzwakte naar een tropische storm, veroorzaakte aardverschuivingen, verwoestte infrastructuur en heeft duizenden dakloos gemaakt, onder meer in gebieden die twee weken geleden nog te lijden hadden onder orkaan Eta.

Iota was maandag aan land gekomen als een orkaan van de vijfde categorie (catastrofaal), maar het restant ervan blijft donderdag naar verwachting net zo dodelijk, zelfs nadat de storm is uitgeraasd boven El Salvador. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft gewaarschuwd voor "levensbedreigende overstromingen" in delen van Midden-Amerika als gevolg van de zware regenval.

“Overstromingen en aardverschuivingen in delen van Honduras, Nicaragua en Guatemala kunnen verergerd worden doordat de bodem geen extra water meer kan opnemen, met mogelijk rampzalige gevolgen", aldus het NHC.

Nicaragua heeft tot dusver de meeste doden te betreuren van orkaan Iota. Er zijn vooralsnog 18 personen omgekomen, onder wie twee kinderen die een rivier probeerden over te steken, aldus de autoriteiten. Onder de 14 doden in Honduras zijn vijf leden van dezelfde familie, die om het leven kwamen toen hun huis door de modder werd verzwolgen in een aardverschuiving.

Nog eens twee doden vielen in Colombia. In Panama kwam een vrouw om het leven. De autoriteiten in El Salvador melden dat een motorrijder om het leven is gekomen toen een boom omwaaide en op hem viel.

