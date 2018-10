Dodental Sulawesi loopt op tot tweeduizend, zoekacties staken deze week

VIDEO Broers en zussen overleden bij dodelijk­ste ongeval in 9 jaar in VS

11:41 Twee pasgetrouwde stellen, vier zussen uit één familie en twee broers uit een andere behoren tot de twintig dodelijke slachtoffers na een ongeval met een limousine in de Amerikaanse staat New York. Bij het verkeersongeval, het dodelijkste in de VS in de laatste negen jaar, kwamen 18 inzittenden en twee voorbijgangers om het leven.