Dodental tyfoon Filipijnen loopt op naar 28

'Ziek lid Pussy Riot landt in Berlijn'

1:32 Pussy Riot-activist Pjotr Verzilov, die afgelopen week met vergiftigingsverschijnselen op de intensive care van een ziekenhuis in Moskou belandde, is volgens de Duitse krant Bild geland in Berlijn. Het is de bedoeling dat zijn medische behandeling in de Duitse hoofdstad wordt voortgezet, had Veronika Nikoelsjina, een vriendin van Verzilov, eerder laten weten.