Dodental vliegtuigcrash India loopt verder op

Een 34-jarige passagier herinnert zich nog dat het toestel de grond raakte. ,,Na de crash ging een nooduitgang open en sleepte ik mezelf op de één of andere manier naar buiten”, zegt de overlevende vanuit zijn ziekenhuisbed tegen persbureau AFP. ,,De voorkant van het toestel was weg. Helemaal weg. Ik weet niet hoe ik het heb gered, maar ik ben dankbaar”, vervolgt de man. Onder de slachtoffers die de ramp niet overleefden, bevonden zich volgens ziekenhuisdocumenten ook jonge kinderen.



De crash is het ernstigste vliegtuigongeval in India sinds 2010. In dat jaar vielen 158 doden toen een vliegtuig van de baan raakte bij Mangalore.



Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur (lokale tijd) op Calicut International Airport. Het toestel was vanuit Dubai onderweg naar de stad Kozhikode. Het betrof een repatriëringsvlucht in verband met de coronarestricties in andere landen.