Doel 1 stilgelegd na lek in nucleair gedeelte

De lekkage werd begin deze week vastgesteld in het koelsysteem van de reactor. Het herstel verloopt erg moeizaam, omdat de radio-actieve straling in dat deel van de kerncentrale zeer groot is. Er is echter geen gevaar voor de omwonenden.



Het onderhoud aan de reactor stond eigenlijk gepland tussen 29 mei en 1 oktober. Engie Electabel heeft nu besloten om het onderhoud meteen uit te voeren. De einddatum van 1 oktober blijft daarbij wel hetzelfde.



Het gebeurt wel vaker dat reactoren in Doel of Tihange, de andere kerncentrale in België, zonder vooraankondiging worden stilgelegd. In buurlanden is veel bezorgdheid over de veiligheid. Vorige week zaterdag deden zo'n 250 mensen in België, onder wie ook Nederlanders, aangifte tegen de Belgische staat, de uitbater en de Belgische atoomwaakhond FANC.