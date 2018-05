Dolgedraaide Clown Tobi maakte zelfs van de moord op zijn ex een show

De relatie tussen Kevin (31) en zijn ex, Caroline Dombrecht, was net een paar dagen uit. De reden daarvoor was volgens bekenden de moeizame relatie die de man had met de tienerkinderen van de 47-jarige vrouw. Belgische media voeren bekenden van het voormalige liefdeskoppel op. Zij melden dat de sfeer tussen de kinderen en de nieuwe geliefde van hun moeder zo slecht was dat ze niet eens aan dezelfde tafel wilden eten.

Dat zijn ex voor haar kinderen koos, bleek voor Kevin onverteerbaar. Met Dietwin H., een jodelaar met wie de clown weleens een show opvoerde, ging hij naar haar huis in Oudenburg, in de buurt van Oostende. Het lijkt erop dat hij haar daar vermoordde, onder toezicht oog van haar tieners. De vrouw werd vermoord met een mes.

Quote Nu ben ik geen cliniclown meer, maar een cri­mi-clown. Zo ga ik beroemd worden Kevin L.

De hulpdiensten vonden gistermiddag haar lichaam in de garage van de woning. Haar zoon en twee dochters werden door de politie bevrijd. Ze zaten urenlang vastgebonden op de bovenverdieping. Mogelijk heeft het duo hun gruwelnacht gefilmd. ,,Ik kan niet veel kwijt over wat er gebeurd is”, zegt de vader van de drie kinderen, tegen Het Laatste Nieuws. ,,Het is te gruwelijk - zeker voor mijn kinderen. Alle aandacht en zorg gaan nu naar hen.”

Volgens andere Belgische media heeft Kevin de kinderen bepaald niet afgeschermd voor zijn gruweldaden. ,,Nu ben ik geen cliniclown meer, maar een crimi-clown. Zo ga ik beroemd worden”, zou hij ze hebben toegebeten.

Glimlach

Kevin L. uit Oostende was inderdaad cliniclown. Als ‘Dokter Aspirine’ toverde hij een glimlach op de gezichten van honderden zieke kinderen. In 2011 werd de mateloos ambiteuze Kevin onder zijn artiestennaam Clown Tobi bekroond tot Beste Clown van de Benelux.

,,Als peuter en kleuter was hij als het ware de beste in gekke bekken trekken en kon hij te allen tijde zijn charmes uitspelen", schrijft Tobi op zijn website, in derde persoon. En het ging hard met zijn carriére, volgens Kevin zelf dan toch ,,Met meer dan 250 voorstellingen per jaar behoort Clown Tobi tot de top van de kinderanimatie. Zijn populariteit en bekendheid groeit met een zinderende snelheid."

Ook van zijn arrestatie maakte Kevin een show, alsof hij weer op het podium stond. Hij reed naar Bredene, een plaatsje vlakbij Oostende. Daar kroop hij op het dak van een appartementsgebouw van 13 verdiepingen waar hij ooit gewoond had. De politie sloot de buurt meteen af en werd urenlang voor de gek gehouden. Hij zwaaide met een wapen, legde het weg en deed alsof hij zich overgaf, om even later in de lucht te schieten en iedereen de stuipen op het lijf te jagen.

Volledig scherm Kevin L. op het dak van de flat © HLN

Genieten

Volgens omstanders leek hij te genieten van alle aandacht en bleef hij spelletjes spelen. Hij wuifde naar beneden, ging af en toe dreigend op de rand van het dak staan, gesticuleerde hevig. Toen zijn oog viel op wat achtergebleven materiaal van dakwerkzaamheden, draaide hij een gasfles open en gooide die naar beneden.

Kevin maakte ook een video vanaf de dak van de flat en deelde die op zijn Facebookprofiel. Daarna gooide hij zijn wapen naar beneden - het signaal voor het Speciaal Interventieteam om de man te overmeesteren. Na meer dan 5 uur kon de politie de dolgedraaide clown oppakken.

Mededader Dietwin H. was intussen richting Gent gevlucht, waar hij werkt als taxichauffeur. De precieze omstandigheden van zijn arrestatie in Melle zijn nog niet duidelijk. Wel zeker is dat de man uit Oosterzele de nieuwsberichten over het drama en de acties van zijn vriend op de voet volgde en deelde op sociale media. 'Shit man, kan ‘t nog altijd niet geloven’, postte hij kort voor zijn arrestatie bij een bericht van hln.be. “In shock. No words. Don’t know what to say or to do... I think I need some rest.”

Talentenjachten