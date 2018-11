Dood van 13-jarig kickboksertje zorgt voor verhitte discussie in Thailand

Anucha Tasako kreeg afgelopen zaterdag rake klappen en trappen tijdens een kickbokswedstrijd in Samut Prakarn, een voorstad van Bangkok. Volgens de facebookpagina Muaythai Krobwongjorn, dat de sport verslaat, overleed de 13-jarige ten gevolge van een hersenbloeding. Beschermende uitrusting wordt in het Muay Thai vrijwel niet gebruikt en op videobeelden van het gevecht is te zien dat Anucha geen beschermers draagt.



Voor veel Thaise kinderen is boksen een manier om hun families aan wat inkomsten te helpen, zeggen voorstanders van de gevechten. Vooral in landelijke gebieden is het ook een manier om de armoede te ontvluchten. Tegenstanders citeren onderzoeken, waaronder dat van de Mahidol University, waarin wordt gewaarschuwd voor hersenletsel bij kinderen onder de vijftien.