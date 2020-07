Doodgeschoten Tsjetsjeen in Oostenrijk vroeg vriend om kogelvrij vest te regelen

,,Hij wilde tevens een kogelwerend hemd van kevlar en gaf me zijn maten’’, verklaarde de Oekraïense ex-politicus Ihor Mossijtsjoek in een telefoongesprek met het Oostenrijkse persbureau Apa. Hij ontving het hulpverzoek van Mamikhan Oemarov, die in Oostenrijk door het leven ging als Martin Beck, naar eigen zeggen medio juni.

De politie van de provincie Neder-Oostenrijk bevestigde gisteren dat de 43-jarige Tsjetsjeen geen politiebescherming wilde. Het Oostenrijkse persbureau meldde zondag al dat er sprake was van een concreet dreigingsscenario tegen de veertiger en dat de veiligheidsdiensten bescherming aanboden, maar dat hij die weigerde.

20 miljoen

Oemarov werd zaterdag omstreeks 19.00 uur doodgeschoten vlakbij de inrit van een bouwmarkt in Gerasdorf bij Wenen. Volgens het Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel stond er een prijs van maximaal 20 miljoen euro op zijn hoofd. Dit vanwege zijn openlijke kritiek aan het adres van president Ramzan Kadyrov van Tsjetsjenië, de autonome deelrepubliek van de Russische Federatie. Het Duitse magazine baseert zich op informatie van verbannen Tsjetsjenen. Kadyrov is de afgelopen jaren herhaaldelijk beschuldigd van het meedogenloos volgen van politieke tegenstanders, ook in het buitenland.

Het motief voor de moord zou volgens de Oostenrijkse nieuwssite Oe24 ook in de criminele sfeer kunnen liggen. Dit omdat het slachtoffer een crimineel verleden had. Hij was onder andere veroordeeld voor mensenhandel, het simuleren van een strafbare handeling en het afleggen van valse getuigenverklaringen. Oemarov, alias Beck, zat vorig jaar een gevangenisstraf uit maar kwam in september voorwaardelijk vrij.

Wapensmokkel

De vermeende moordenaar van Beck, die tweeënhalf uur na de moord na een achtervolging in zijn woonplaats Linz werd gearresteerd, zou ook een strafblad hebben. Een persoon met dezelfde naam en geboortedatum als de 47-jarige moordverdachte werd volgens persbureau Apa in augustus 2013 in West-Oekraïne veroordeeld tot een gevangenisstraf van drieënhalf jaar wegens wapensmokkel. De genaamde Sar-Ali A. was volgens de Oekraïense rechtbank eind februari 2013 gearresteerd bij de grensovergang in West-Oekraïne tijdens zijn reis van Oostenrijk naar Rusland. Dit na de vondst van 1000 patronen in de benzinetank van zijn VW Golf, volgens hem een ‘gelegenheidsaankoop’ van een vriend.

Volgens het vonnis komt Sar-Ali A. uit de Tsjetsjeense stad Oeroes-Martan en was hij in 2013 in dienst bij een vermoedelijke uitzendonderneming in het Oostenrijkse Linz. In de uitspraak wordt ook gesproken over de zorgplicht voor een vrouw en vijf minderjarige kinderen. Tegenover de Oekraïense autoriteiten deed A. zich voor als een voormalig politieagent en oorlogsveteraan. Hij sprak over plannen om voorgoed terug te keren naar Tsjetsjenië om zijn persoonlijke veiligheid en die van zijn gezin te waarborgen.

Volgens de Oekraïense kennis van de doodgeschoten Martin Beck zat de vermeende schutter A. zijn straf uit in de gevangenis in Charkov en herkende de gevangenispastor hem op door Tsjetsjenen openbaar gemaakte foto’s.

Medeverdachte

De 37-jarige medeverdachte die op de plaats delict werd gearresteerd, was met het latere slachtoffer meegereden naar Gerasdorf. Dat maakten politie en openbaar aanklager maandag bekend. De man werd aanvankelijk beschouwd als getuige maar veranderde in een verdachte na tegenstrijdigheden in zijn verklaringen.

Tientallen mensen demonstreerden gisteren voor de Russische ambassade in Wenen. Ze riepen op tot politieke actie tegen de moord op Mamikhan Oemarov. Hij kwam in 2005 vanuit Tsjetsjenië naar Oostenrijk, was sinds 2007 geregistreerd als erkend vluchteling en uitte in zijn videoblogs herhaaldelijk kritiek op de Tsjetsjeense en pro-Russische president Kadyrov.