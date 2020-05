Doodgeslagen brandweerman Duitsland: drie jongeren aangeklaagd, vier gaan vrijuit

De 17-jarige jongen zou het slachtoffer, dat met zijn echtgenote en een bevriend stel een kerstmarkt had bezocht, met één gerichte klap zo hard hebben geraakt dat hij zwaargewond tegen de grond sloeg en onderweg naar het ziekenhuis overleed. Dit nadat de man en diens metgezel het aan de stok hadden gekregen met de zeven jongeren.

Dat gebeurde op 6 december omstreeks 22.40 uur op een plein in de Zuid-Duitse stad nadat de groep en de twee echtparen elkaar waren gepasseerd. Daarna draaide de 49-jarige brandweerman zich om een of andere reden om, liep op het groepje af en was even later omsingeld.

De zaak wekte grote verontwaardiging in heel Duitsland, ook omdat het slachtoffer lid was van de beroepsbrandweer van Augsburg. De verdachten werden geïdentificeerd aan de hand van beelden van de vijftien bewakingscamera’s op het plein. Dat plein, Köningsplatz of kortweg Kö, geldt al geruime tijd als een plek met veel straatcriminaliteit. Vandaar de vele politiecamera’s.

Nationaliteiten

Politie en justitie in Augsburg kregen op sociale media het verwijt dat ze de bewakingsbeelden niet openbaar maakten en niks over de verdachten naar buiten brachten. De politiechef noemde deze beschuldigingen onjuist en vroeg om begrip voor het feit dat niet alle informatie meteen kon worden gedeeld met de buitenwereld. ,,Alles is ondergeschikt aan het onderzoek’’, aldus Michael Schwald.

Bronnen dichtbij het onderzoek verklaarden tegenover Duitse media dat de hoofdverdachte en de inmiddels 18-jarige medeverdachte bekenden zijn van de politie, onder andere wegens lichamelijk geweld en drugsdelicten. De 17-jarige werd in Augsburg geboren, woont daar ook en heeft naast de Duitse nog een andere nationaliteit. De inmiddels 18-jarige stadgenoot, die de 50-jarige metgezel van het slachtoffer zou hebben toegetakeld, is geen Duitser maar staatsburger van een Zuid-Europees land, maakte het deelstaatministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

Het vermelden van de nationaliteiten ligt gevoelig in Duitsland sinds de oudejaarsrellen in Keulen waarbij tientallen vrouwen werden aangerand. Aanvankelijk werd niet gemeld dat de verdachten een migratie-achtergrond hadden, een politieman twitterde later dat het om ‘Nafris’ ging (Noord-Afrikanen) maar uiteindelijk bleken de meesten uit Irak, Syrië en Afghanistan te komen.