Doodgeslagen Nederlander op Mallorca: verdachte komt vrij

De borgsom bedraagt 30.000 euro. Aan de schorsing van de voorlopige hechtenis is volgens de Spaanse nieuwssite ultimahora.es een reeks voorwaarden verbonden. Adrián H.F. mag Mallorca niet verlaten, moet zijn paspoort inleveren, dient zich elke maandag te melden bij de rechtbank van eerste aanleg in Palma én is verplicht om telkens zijn actuele verblijfplaats en telefoonnummer door te geven.

De beslissing tot vrijlating op borgtocht volgt op een verzoek daartoe van de advocaat van de verdachte. Die schreef in zijn in april ingediende verzoekschrift dat het, gelet op de definitieve autopsieresultaten, wel duidelijk was dat Van Luijn stierf door een hevige bloeding tussen schedel en hersenen, veroorzaakt door een al bestaande aandoening (aneurysma, ballonvormige uitstulping aan de onderkant van de slagaders). ,,Kortom: verwerp de gedachte dat de dood het gevolg was van de klap die mijn cliënt het slachtoffer gaf’’, betoogde strafpleiter Gaspar Oliver.

Doodsoorzaak

Over de inhoud van dat definitieve autopsierapport zegt het Provinciaal Hof niets in zijn motivering bij de vrijlating op borgtocht van de verdachte. ,,Dat eindrapport gaan we nu niet in detail analyseren omdat dit het werk is van de rechtbank tijdens het proces in de rechtszaal’’, citeert ultimahora.es uit de toelichting.

De drie raadsheren herinneren er volgens de Spaanse nieuwssite wél aan dat het forensisch onderzoek al wees op 'een eerdere bloedvatbeschadiging die niet noodzakelijk het gevolg was van de ondergane agressie'. Artsen ontdekten volgens de magistraten dat Van Luijn een alcoholvergiftiging had, iets wat ook van invloed had kunnen zijn op de fatale afloop 'die wijst op een aneurysmatische oorsprong'.

Lichte klap

Adrián H.F. verklaarde aanvankelijk dat hij Van Luijn op vrijdag 13 juli 2018 tegen het ochtendgloren in kritieke toestand naar het ziekenhuis had gebracht. Dit na toevallig te hebben gezien hoe hij was aangevallen en bewusteloos geslagen door vijf jongeren in een beruchte drugswijk.

Later beweerde de verdachte dat hij Wouter Van Luijn omstreeks vier uur 's morgens een lichte klap op het hoofd had gegeven. Dit tijdens een ruzie omdat de Nederlander wildplaste in een beruchte drugswijk waar hij cocaïne zou hebben willen kopen. Na de klap zakte Van Luijn volgens hem in elkaar en kreeg stuiptrekkingen.

Aanval van achteren

Een inwoner uit de wijk San Banyo ontkrachtte dit verhaal in september. Volgens deze getuige kwam de Nederlander niet om het leven als gevolg van een ruzie maar van een aanval van achteren. ,,Het slachtoffer strompelde nog een paar passen, viel toen op de grond en stond niet meer op’’, zo tekenden plaatselijke media op uit de mond van de getuige.

De verklaring van de getuige bevestigt het vermoeden van de politie dat F. de Nederlander neersloeg om hem te beroven. Van Luijn zou de Spanjaard opvallend zijn portemonnee met daarin 700 euro hebben getoond toen hij drugs wilde kopen van een dealer. Daarop zou F. hem hebben neergeslagen.

Zwakke gezondheid

Volgens het Provinciaal Hof had Wouter van Luijn een ‘zeer zwakke gezondheid’ maar zal de rechtszaak uitsluitsel moeten geven over zijn dood. ,,In het bijzonder in welke mate die is toe te schrijven aan het gedrag van verdachte.’’

Diens vrijlating op borgtocht zal volgens hen geen gevaar betekenen voor de verzamelde bewijzen. ,,De zaak is volgens het Openbaar Ministerie praktisch al voorbereid zodat geknoei met bewijsmateriaal niet te verwachten valt.’’