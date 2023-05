Doodgewaande Duitse miljardair zit mogelijk ondergedoken in Rusland

De mysterieuze verdwijning van de Duitse zakenman Karl-Erivan Haub heeft een onverwachte plotwending gekregen. Haub, sinds het voorjaar van 2018 spoorloos, werd twee jaar geleden doodverklaard. Maar de zaak wordt mogelijk heropend, na nieuwe aanwijzingen waarin de Russische geheime dienst FSB en een voormalige Stasi-agent een opvallende rol spelen.

Zo is er een recente foto opgedoken waarop de Duitser zeer waarschijnlijk in Moskou te zien is, schrijft weekblad Stern deze week op basis van eigen onderzoek. Stern kreeg de foto, genomen in het jaar van zijn doodverklaring, in handen dankzij een informant van de Russische geheime dienst. De kwaliteit van de foto is goed en komt dankzij gezichtsherkenningssoftware voor 90 procent overeen met eerdere beelden van Haub.

Op 7 april 2018 verdween de toen 58-jarige Haub terwijl hij bezig was met een skitocht aan de voet van de berg Matterhorn in de Zwitserse Alpen. Hij keerde niet terug in zijn hotel in het luxeoord Zermatt. Een van de grootste zoekacties uit de Zwitserse geschiedenis die daarop volgde, leverde niets op. De officiële lezing luidde dat hij door een ongeluk om het leven zou zijn gekomen.

Al snel na zijn verdwijning rezen er grote twijfels over het verhaal. Er waren geen sporen te vinden, evenmin handschoenen, een muts of andere skikleding die hij droeg. Uit documenten die de familieleden onlangs hebben vrijgegeven aan de Duitse tv-zender RTL, blijkt dat zij de kans op een ongeval niet hoger inschatten dan 5 procent. Haub was een ervaren Duitse skiër.

Innig contact met Veronika

Zijn telefoon, die sinds de ochtend van zijn verdwijning was uitgeschakeld, voedt bovendien verdere speculaties. De nacht ervoor had Haub gebeld met Veronika E., een Russische vrouw die later werkzaam bleek voor de FSB. Als topman van supermarktconcern Tengelmann reisde Haub, zowel privé als zakelijk, regelmatig naar Rusland. Tien jaar eerder zou hij E. in St. Petersburg hebben leren kennen. De twee hadden innig contact.

Daarnaast had Haub, wiens vermogen op bijna 6 miljard euro geschat werd, grootse plannen om supermarktfilialen in Rusland te openen. Voor het aantrekken van financiering deed hij, aldus Stern, zaken met louche zakenbankiers van de ‘meest criminele bank van Rusland’.

Een joint venture met een Russische partij die Tengelmann ertoe verleidde om 42,5 miljoen euro vrij te maken mislukte. Volgens een verslaggever van RTL die aan het onderzoek meedeed, zou hij mogelijk zo in het vizier van de Amerikaanse autoriteiten zijn gekomen, waarna de Russische connectie bleek.

Voormalig Stasi-agent

Nadat Haub in 2018 van de aardbodem was verdwenen barstte er een jarenlange strijd los tussen de overgebleven broers Christian en Georg over de opvolging van het familiebedrijf dat hun vader had opgericht. Broer Christian, die aan het langste eind trok en topman van het bedrijf uit Mülheim an der Ruhr werd, schakelde een voormalige Stasi-agent in om de verdwijning van Karl-Erivan te onderzoeken.

Tijdens het onderzoek zou een anonieme beller Christian en de agent ertoe gedwongen hebben het onderzoek naar de vermissingszaak te staken, onthult Stern. Op vragen van het weekblad geeft Christian geen antwoorden. Hij verwijst naar een verklaring van de familie uit mei 2021, het jaar waarin Karl-Erivan Haub dood verklaard werd.

De nieuwe aanwijzingen die door Stern en RTL aan het licht zijn gekomen, zijn voor de openbaar aanklager in Keulen inmiddels reden om Haubs verklaring van overlijden te heroverwegen.