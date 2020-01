Doodrijder Zuid-Tirol heeft zelfmoordneigingen, dodental gestegen tot zeven

De 27-jarige automobilist die zaterdagnacht in Zuid-Tirol in dronken toestand zes twintigers uit Duitsland doodreed, was liever zelf dood geweest. Dat heeft zijn advocaat verklaard tegenover Duitse media. Een van de vier zwaargewonde slachtoffers is vandaag overleden, meldde de politie in Bolzano vanmiddag.

Het overlijden brengt het dodental van het drama op zeven. Het voorlopig laatste dodelijke slachtoffer is een 21-jarige vrouw uit Duitsland. Ze bezweek in een ziekenhuis in Innsbruck aan haar verwondingen. Het is nog niet bekend waar ze woonde.



Het nieuws over de zevende dode moet hard aankomen bij verdachte Stefan L. Hij schrok gisteren na zijn ontnuchtering zo van het door hem aangerichte drama, waarbij zes doden en elf gewonden vielen, dat hij zelfmoordneigingen kreeg. Hij werd opgenomen in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Bruneck, waar artsen hem een kalmerend middel toedienden om te voorkomen dat hij de hand aan zichzelf sloeg, meldde de Corriere della Sera vandaag. Volgens de Italiaanse krant schreef het Openbaar Ministerie (OM) in het onderzoeksdossier ook expliciet dat de 27-jarige bestuurder een ‘suïcidale wil’ vertoonde nadat hij zich de omvang had gerealiseerd van het door hem veroorzaakte drama.



L.’s advocaat zei dat vandaag niet met zoveel woorden tegen de Duitse krant Bild, maar verklaarde wel dat zijn cliënt ‘liever zelf dood was geweest dan zijn slachtoffers’.

Moord en verkeersdoodslag

De 27-jarige verdachte werd vanmorgen overgebracht naar de gevangenis in Bolzano, zo bevestigde een politiewoordvoerder vanmiddag na berichtgeving in Duitse media. Of hij daar opnieuw is ingesloten op een psychiatrische afdeling is niet bekend.

In die gevangenis moet de verwarmingsmonteur de rechtszaak tegen hem afwachten. Het OM verklaarde gisteren dat L. wordt verdacht van doodslag in het verkeer, een misdrijf waarvoor de strafmaat in Italië recentelijk fors is verhoogd tot achttien jaar cel. De politie meldde vandaag dat hij ook wordt verdacht van moord.

Stefan L. reed zaterdagnacht omstreeks 01.15 uur in Luttach im Ahrntal in op de groep jongeren. Zes waren op slag dood, vier raakten zwaargewond en vijf middelzwaar. Hun begeleiders, twee Italianen, raakten lichtgewond. Een bloedproef wees uit dat hij een alcoholpromillage van 1,97 in zijn bloed had, bijna vier keer zoveel als de toegestane 0,5 promille. De twintiger, die volgens ooggetuigen met hoge snelheid reed, had volgens zijn advocaat niet het gevoel dat hij zoveel had gedronken en was onderweg naar de Hexenkessel, een feestkroeg zo'n tien kilometer verderop. Opmerkelijk omdat hij al dronken was en wrang, want zijn slachtoffers waren net met de nachtbus teruggekeerd van een avondje stappen in dat café.

Relatie

Waarom de twintiger zoveel had gedronken en nog meer alcohol wilde nuttigen, is niet bekend. Mogelijk speelden relationele problemen een rol. ,,Mijn vriendin en ik zijn net uit elkaar’’, verklaarde hij volgens de Italiaanse krant Corriere della Serra tegenover zijn advocaat.

De officier van justitie die belast is met het onderzoek naar het drama, kwam gistermiddag ter plaatse om zich te laten informeren en de plek en de omstandigheden persoonlijk in ogenschouw te nemen. Over het onderzoek kwam vandaag niks naar buiten. Driekoningen is in Italië een officiële vrije dag.