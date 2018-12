Doodstraf voor Chinees die inreed op menigte

update/video Premier May strijdvaar­dig: ‘Ik vecht om aan te blijven met alles wat ik heb’

10:22 De Britse Conservatieven stemmen vandaag over de vraag of zij nog wel vertrouwen hebben in hun leider, premier Theresa May. Zij is vastbesloten om aan te blijven. ,,Een verandering van leiderschap zou nu een gevaar zijn voor ons land.’’