Door Boko Haram ontvoerde schooljongens eindigen waarschijnlijk als kindsoldaten

De aanval, vorige week op een jongensschool in de stad Kankara in het noordwesten van Nigeria, is door Boko Haram opgeëist. De reden van de massaontvoering kan losgeld zijn, maar waarschijnlijker is het dat de terroristen de jongens gaan gebruiken als kindsoldaten, vermoedt Osai Ojigo, directeur van Amnesty International in Nigeria. ,,Dit is de jongste in een reeks van aanvallen door Boko Haram. Sinds 2012 zijn honderden onderwijzers, scholieren en studenten gedood of verwond. Duizenden kinderen zijn ontvoerd. Deze leerlingen lopen enorme risico’s en dreigen gedwongen kindsoldaat te worden.”