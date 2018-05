Door Chinese vrouw gekochte puppy blijkt zwarte beer te zijn

Totdat de vermeende hond al snel groter was dan een volwassen hond. ,,Het dier kon wel een hele mand fruit en twee emmers noedels per dag naar binnen werken”, verklaarde mevrouw Su deze week aan China News .

De Chinese besefte dat er iets niet klopte en moest tot haar verbijstering vaststellen dat ze een zwarte beer van wel 200 kilo in huis had. Bovendien ging het om een bedreigde diersoort.

Opvang

De vrouw zag zelf in dat het zo niet verder kon en contacteerde de Kunming zoo, maar kon geen geboortecertificaat van het dier voorleggen. Op 9 mei riep ze de hulp in van de lokale verantwoordelijken voor bosbeheer en zij suggereerden om de beer over te brengen naar een centrum in Yunnan dat gespecialiseerd is in de opvang van wilde dieren.