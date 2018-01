Door golven verslonden camera na reis van 900 kilometer weer boven water

Bejaarde Amerikaanse aangevallen tijdens rondbrengen van maaltijden

6 januari Een 73-jarige Amerikaanse vrouw, die maaltijden rondbrengt voor armen en behoeftigen, is gisteren in een motel dat dienst doet als noodopvang aangevallen met een machete. De vermoedelijke dader is een 32-jarige man. Na zijn aanval in de opvang in Shelburne, Vermont, sloot Abukar Ibrahim zich 2,5 uur op.