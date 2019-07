Door Italië geweigerd reddingsschip Alan Kurdi op weg naar Malta

Migratiecrisis op zeeHet door de Italiaanse regering geweigerde schip de Alan Kurdi van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye is van koers gewijzigd en stevent af op Malta. Daar hoopt de organisatie de 65 migranten die het voor de kust van Libië uit zee redde, af te kunnen zetten.

Aanvankelijk was het schip op weg naar het Italiaanse eiland Lampedusa, waar eerder op zaterdag ondanks een verbod van de Italiaanse regering het schip Alex met 45 migranten aanmeerde. Dit tot grote woede van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

,,Als Europese regeringsleiders serieus zijn in hun afwijzing van het Italiaanse beleid, dan laten ze ons aanleggen in Malta en de migranten ontschepen’’, reageerde Gordon Isler, voorzitter van Sea-Eye. De Alan Kurdi verwacht zondagmiddag aan te komen bij Malta.

Mensensmokkel

De Alan Kurdi pikte de 65 migranten op uit de wateren voor de 250 kilometer zuidelijker geleden Libische kust. De hulporganisaties zeggen dat de vluchtelingen te water waren geraakt en dreigden te verdrinken. Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn ze medeplichtig aan mensensmokkel en mag de Alan Kurdi geen Italiaanse haven binnenlopen.

Salvini eiste gisteravond van zijn Duitse collega Horst Seehofer dat deze zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij wilde onder geen beding dat de Alan Kurdi koers zou zetten naar Italië, ook niet als er overeenstemming zou zijn over de verdeling van de migranten over de EU. Als hun situatie aan boord verslechtert, is dat louter een zaak van Duitsland als vlaggenstaat, de kapitein en de bemanning. Italië is absoluut niet van plan de enige ‘hotspot van Europa’ te blijven, zei Salvini.

,,De bondsregering vraagt ​​me om Italiaanse havens te openen voor de schepen? Absoluut niet’’, aldus Salvini zaterdag in een verklaring. ,,We dringen er bij de regering-Merkel op aan om de schepen hun Duitse vlag af te pakken, want die helpen mensenhandelaren en smokkelaars en hun burgers die de Italiaanse wet overtreden, terug te halen.’’

Seehofer had Salvini eerder gevraagd de voortdurende crisis rond de reddingsschepen in de Middellandse Zee te beëindigen.

Italiaanse boot meert wel aan in Lampedusa

Ondanks een uitdrukkelijk verbod van de Italiaanse autoriteiten is vanmiddag een andere boot met 46 migranten aan boord wel de haven van Lampedusa binnengevaren. Het is een Italiaanse boot van een Italiaanse organisatie, genaamd de Alex. Salvini zei daarop dat de wet is overtreden, maar liet niet direct weten wat voor maatregelen hij zou nemen.

Later zaterdag bleek dat de boot in beslag wordt genomen door de politie. Dat liet het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weten in een mededeling. Verder zal er een onderzoek gestart worden naar de bemanning van het schip, die deel uitmaakt van de ngo Mediterranea, voor medeplichtigheid aan illegale migratie.

De migranten aan boord kregen geen toestemming om voet aan grond te zetten in Italië nadat ze twee dagen hebben doorgebracht op het 18 meter lange schip. Mediterranea drong er bij de autoriteiten op aan om de ,,uitgeputte’’ migranten en bemanningen binnen te laten. ,,De schipbreukelingen en de crew zijn uitgeput. De mensen die wij hebben gered, hebben zorg nodig. Dit is een surrealistische situatie en hen laten wachten, is een onnodige wreedheid’’, aldus de organisatie op Twitter.

Salvini is net bekomen van de komst van het schip Sea-Watch 3 van de Duitse organisatie Sea-Watch. Een rechter op Sicilië heeft de gearresteerde kapitein van dat vaartuig, de Duitse Carola Rackete, dinsdag tot zijn grote ergernis weer op vrije voeten gesteld. Rackete wil nu een zaak over mensenrechten aanspannen tegen Salvini.

Strafbaar

In Nederland wil de VVD een ‘onderzoek’ naar de ‘mogelijkheid’ om reddingsoperaties zoals die van de Seawatch-3 strafbaar te maken. Het schip vaart immers onder de Nederlandse vlag. Het CDA steunt de liberalen, maar ChristenUnie en D66 zijn mordicus tegen elke stap in die richting en dreigen desnoods uit het kabinet te stappen. Dat wil niet zeggen dat er direct een crisisstemming heeft postgevat in Den Haag. Juist omdat de VVD, nu formeel ook, ‘slechts’ om een onderzoek naar juridische mogelijkheden vraagt.