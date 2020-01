Door nalatigheid stortte brug Genua in: ‘Dat is onvergeeflijk’

De rampbrug in Genua stortte vorig jaar in door ‘ernstige en onvergeeflijke nalatigheid’. Dat zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte vandaag in de krant La Repubblica naar aanleiding van een onderzoek door het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport.