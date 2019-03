Door Nederland uitgezette asielzoeker krijgt levenslang in Bahrein

Een Bahreinse asielzoeker die vorig jaar oktober Nederland werd uitgezet is donderdag in zijn vaderland zonder eerlijk proces tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Dat meldt Amnesty International.

VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty reageren vol afschuw en stellen dat Nederland zich met het terugsturen van Ali Mohammed al-Showaikh schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.

Al-Showaikh vroeg in 2017 asiel aan in Nederland omdat hij bang was voor vervolging. Volgens Amnesty heeft Bahrein in het verleden meermaals critici van het regime onder druk laten zetten door familieleden te arresteren of te mishandelen. Mogelijk speelt dat nu ook hier. De broer van Al-Showaikh is het land ontvlucht (naar Duitsland) omdat hij politiek actief was.

Sinds 2016 hebben de autoriteiten in Bahrein het gemunt op advocaten, journalisten en politiek activisten. In 2017 kwamen 169 mensen in het land in de problemen. De afgelopen jaren zijn ook meerdere uitgezette asielzoekers uit andere landen gearresteerd bij aankomst in Bahrein.

Meteen gearresteerd

Al-Showaik werd in oktober direct na terugkomst in Bahrein gearresteerd. Er zijn volgens Amnesty International sterke aanwijzingen dat hij in zijn cel is mishandeld. Afgelopen donderdag werd Al-Showaikh volgens Amnesty veroordeeld ‘op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving’. Ook kreeg hij volgens de mensenrechtenorganisatie een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.

Volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk had de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen. De twee organisaties roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om Al-Showaik vrij te krijgen. Bovendien eisen ze dat er gestopt wordt met uitzettingen van asielzoekers naar Bahrein. De werkwijze van de IND in de zaak-Al-Showaikh zou volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk onafhankelijk onderzocht moeten worden.

Bahreinse voetballer

Eerder dit jaar was er al veel te doen rond de Bahreinse voetballer Hakeem Al Araibi. De voetballer was gevlucht uit zijn geboorteland, waar de international bij verstek tot tien jaar gevangenisstraf was veroordeeld omdat hij een politiebureau zou hebben vernield. Al Araibi stond destijds bekend als tegenstander van het regime in zijn land. Hij ging in Australië voetballen en kreeg daar in 2017 een vluchtelingenstatus.

De speler van Pascoe Vale FC werd eind november in Thailand opgepakt. Bahrein wilde dat Al Araibi zou worden uitgeleverd, zodat hij zijn straf kon uitzitten, maar vorige maand werd dat verzoek onder politieke druk ingetrokken. De voetballer keerde daarop terug naar Australië. Dat land heeft hem inmiddels een Australisch paspoort toegezegd.