Door ‘pestgedrag’ Italiaanse regering moeten asielschepen steeds verder noordwaarts varen

In de eerste tien dagen van 2023 zijn er ruim 3600 migranten aangekomen in Italië, dat zijn er bijna tien keer zo veel als vorig jaar. De asielzoekerscentra zitten vol en de gemeentes in Zuid-Italië zitten met de handen in het haar. Reden voor de minister van Binnenlandse Zaken Piantedosi om de zuidelijke regio’s Sicilië en Calabrië te ontzien. De opvang van migranten moet over het hele land verspreid worden, is het devies. ,,De opvangcentra in het zuiden kunnen het niet meer aan.” De afgelopen maand zijn daarom verschillende schepen van hulporganisaties met migranten aan boord naar havens in Centraal- en Noord-Italië gestuurd.

Maar volgens critici van de regering is het beleid erop gericht de reddingsacties op zee te ontmoedigen. Hoe langer schepen onderweg zijn, hoe minder reddingsacties ze kunnen uitvoeren, vermoedt de linkse oppositie in het Italiaanse parlement. ,,Een slechte strategie die geen rekening houdt met de uitputting van de migranten”, zegt Deborah Serracchiani, fractievoorzitter van de centrum-linkse Partito Democratico.

Bovendien is het volgens de oppositie geen toeval dat alle door de regering aangewezen havens zich bevinden in steden die geleid worden door een burgemeester van de linkse partijen. Het beleid is erop gericht links te pesten, zo denken zij.

Vier dagen extra varen

Ancona was, na onder andere Livorno in Toscane en Ravenna in Emilia-Romagna, deze week de laatste in het rijtje. De stad ligt aan de Adriatische Zee op bijna 1600 kilometer van de Libische kust. Onverantwoord, vinden de kapiteins van de twee schepen, de Ocean Viking en de Geo Barents, die nu richting het noorden moeten varen. ,,Het is ruim vier dagen extra varen.” De hulporganisaties wijzen erop dat het gebruikelijk is een veilige haven aan te wijzen die het dichtst bij de reddingsplek is.

Woensdagavond kwamen 37 migranten in Ancona aan. ,,Het is de eerste keer dat migranten in de haven van Ancona aankomen, maar niet voor het eerst dat de stad migranten opvangt”, zei burgemeester Valeria Mancinelli terwijl de Ocean Viking aanlegt in de haven. ,,En die eventuele politieke spelletjes interesseren me niks.”

Zoals zoveel Italiaanse steden vangt ook Ancona al jaren honderden migranten op. De Italiaanse overheid verdeelt al jaren de vele duizenden migranten die jaarlijks in het land aankomen over de verschillende regio’s. ,,Ancona is een gastvrije stad, we hebben al sinds 2003 opvangcentra.” Donderdag legde de Geo Barents aan in de stad en zette 73 migranten af. De Ocean Viking is inmiddels weer vertrokken en richting Zuid-Italië gevaren, waar de bemanning zich zal voorbereiden op een nieuwe reddingsmissie.

