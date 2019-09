Doorbraak voor wetenschappers: sporen van water op planeet bij andere ster

Nederlan­der krijgt 5 jaar cel voor plofkraak in Duitsland

18:03 Een 31-jarige Nederlander is in Düsseldorf veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het opblazen van een geldautomaat in Noord-Rijnland-Westfalen. Bij de plofkraak heeft hij in 2018 samen met een medeplichtige 108.000 euro buitgemaakt. Een volgende poging een plofkraak in Duitsland te plegen, mislukte, meldden Duitse media.