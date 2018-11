Doorzetter Hannah loopt marathon New York uit, twee jaar nadat ze haar rug brak en werd aangerand

Hannah Gavios trok in september 2016 door Zuid-Oost Azië. In Railay Beach in het Thaise Krabi vroeg ze in een winkel de route naar haar hotel. Een plaatselijke bewoner, Apai Ruangwong (28), bood aan om haar de weg te wijzen.



Hij bracht haar naar een bos en probeerde haar aan te randen. Gavios sloeg hem in het gezicht en beet hard in zijn oor. Ze kon ontkomen en vluchtte weg in het donker. Maar ze viel van een klif en stootte meermaals haar hoofd. Ze landde 45 meter dieper in de afgrond. Ze kon niet meer bewegen en riep om hulp.



Dat hoorde ook Ruangwong. Hij ging haar achterna. Tien uur lang randde hij haar aan en mishandelde hij haar. ,,De slangen kropen over me heen terwijl hij me aanviel‘’, zei Gavios eerder tegen de Daily Mail. Hoewel de man zich duidelijk schuldig voelde en meermaals bad, ging hij toch door.



,,Hij klom bovenop me, deed zijn broek uit en en masturbeerde op me. Hij verkrachtte me niet, maar deed wel al het andere. Ik dacht dat ik doodging. Elke keer als ik schreeuwde, kneep hij mijn keel dicht, dus ik moest rustig en aardig tegen hem blijven.‘’