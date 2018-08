Dorp in Nieuw-Zeeland wil totaalverbod op katten

Na ba­by-Trump nu bikini-Khan

15:59 In juli vloog een gigantische ballon met een babylichaam en het gezicht van Donald Trump boven Londen, als protest tegen de Amerikaanse president, die in Engeland op bezoek was. Nu is daar weer een protest op gekomen. Een ballon met het gezicht van de Londense burgemeester Sadiq Khan, die de ludieke actie goedkeurde, zal zaterdag boven de hoofdstad vliegen.