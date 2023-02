Douane vindt tijdens controle schedel van dolfijn in tas op Amerikaanse luchthaven

Vliegtuig vertrekt in Dubai met bestemming Auckland, maar landt 13 uur later weer in Dubai

,,We nemen de smokkel van wilde dieren serieus”, stelt de douane in een persbericht. De douaniers hebben de schedel overgedragen aan het departement Vis en Wildbeheer. Daar wordt het verder onderzocht. Er is niet bekendgemaakt wie de eigenaar van de tas in kwestie is en of die een strafdelict heeft gepleegd.