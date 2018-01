Dr. Oetker serveert klager over chocopizza af met koekje van eigen deeg

Sinds de tweet over de slecht smakende chocoladepizza heeft het socialmediateam van Dr. Oetker de handen vol. De positieve aandacht heeft ervoor gezorgd dat vrijwel elk bericht nu vlot van commentaar wordt voorzien. ,,Vrienden bedankt voor alle uiterst positieve feedback'', laat het team weten. ,,Als het ons door de drukte niet lukt om op alle tweets te reageren, sorry!''



Van de trollende twitteraar hebben ze bij Dr. Oetker geen last meer. Toen zijn bericht en de reactie van de bakkersknechten los gingen op social media werd hij steeds stiller. Swaglordpredu maakte zijn account privé, maar de vloedgolf aan aandacht was niet meer te stuiten. ,,Dr. Oetker, kun je mijn tweet alsjeblieft verwijderen?'', leest zijn openbare profiel nu. ,,Het was gewoon een grapje.''