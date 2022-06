Drama Duitse school: Nederlander steekt in op meisje (7), begeleidster redt haar leven

UpdateDe Nederlander die vrijdagavond in het zuidwesten van Duitsland is gearresteerd voor een steekincident in een basisschool in zijn woonplaats, zo’n 10 kilometer buiten Stuttgart, wordt verdacht van poging tot een levensmisdrijf. Zijn motief is nog onbekend, meldt de politie.

De verdachte, die de feiten bekende, verscheen zaterdagmorgen voor de onderzoeksrechter van de rechtbank in Stuttgart. Die beval de voorlopige hechtenis van de twintiger, wat betekent dat hij de komende zes maanden achter de tralies zit.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de Nederlander van het aanvallen en ernstig verwonden van een 7-jarig meisje en een begeleidster in een basisschool in zijn woonplaats Esslingen. ‘Volgens de tot nu toe beschikbare informatie was het meisje een willekeurig slachtoffer en kon de aanval alleen worden beëindigd door de moedige tussenkomst van de begeleidster, waarna de verdachte op de vlucht sloeg’, luidt het in een persbericht.

De in Duitsland geboren Nederlander kwam nog niet eerder in aanraking met de politie. Het onderzoek naar een mogelijk motief voor het misdrijf loopt nog. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een psychische aandoening, wat zal worden onderzocht door een deskundige. ‘Een politiek gemotiveerde achtergrond is uitgesloten', aldus de verklaring.

De twee slachtoffers liggen in het ziekenhuis maar verkeren niet in levensgevaar, zei een politiewoordvoerder zaterdagmorgen tegen deze site. Hij kon nog niet zeggen of ze bekenden van de verdachte waren. ,,Maar daar gaan we tot nu toe niet van uit’’, klonk het.

Voorbijganger

De Nederlander benaderde vrijdag in de vroege avond in Stuttgart een voorbijganger en vroeg die persoon de politie te bellen omdat hij naar eigen zeggen verantwoordelijk was voor het steekincident in zijn woonplaats Esslingen, zo'n 10 kilometer ten zuidoosten van de stad. De verdachte werd daarna zonder weerstand gearresteerd.

Het steekincident vond vrijdag omstreeks 08.00 uur plaats in de Katharinenschool in Esslingen. Die is officieel dicht vanwege de pinkstervakantie, in de deelstaat Baden-Württemberg van 7 tot en met 19 juni. ,,In deze periode is er een speciaal vakantieprogramma voor kinderen. Om die reden was de begeleidster aanwezig en ook enkele kinderen’’, licht de politiewoordvoerder toe. In totaal nemen volgens hem zo'n twintig kinderen deel aan het programma. De kinderen die getuige waren van het drama kregen psychologische bijstand.

Souterrain

Volgens de Südwestrundfunk sprak een medewerker van de basisschool de vermeende dader bij binnenkomst aan maar reageerde de man daar niet op. Hij rende het souterrain in, viel het 7-jarige meisje en de begeleidster aan met een keukenmes en ging er daarna vandoor, aldus de publieke omroep van de deelstaat.

De politie lanceerde een grootscheepse zoekactie waarbij speurhonden en een helikopter werden ingezet. Ze omschreef de verdachte in haar opsporingsbericht als ‘ongeveer 30 tot 35 jaar oud, donkere huidskleur, ongeveer 1,75 meter lang, slank en met een lichte baard op zijn kin. Hij droeg een zwarte spijkerbroek en zwarte bovenkleding met witte letters.’

De vrees dat de verdachte opnieuw zou toeslaan, werd niet bewaarheid. In de loop van de middag werd in de buurt van de school het vermoedelijke steekwapen gevonden.