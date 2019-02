Drama Flamengo: tien voetbaldromen gesmoord in de vlammen

Vijftien jaar zou Arthur Silva zaterdag geworden zijn. Een kroonjaar in Brazilië, traditiegetrouw groots gevierd, met nette pakken en galajurken. Maar in plaats daarvan werd de jonge voetballer, een van de tien jeugdspelers die vrijdag omkwamen bij de brand in het trainingscentrum van Flamengo in Rio de Janeiro, die dag begraven in zijn woonplaats Volta Redonda, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van Rio.