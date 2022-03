Drama in pretpark VS: jongen (14) valt uit nieuwe vrijevaltoren en sterft: ‘Ouders stonden beneden’

orlandoEen attractiepark in de Amerikaanse staat Florida is gisteren opgeschrikt door een gruwelijk ongeluk. Een 14-jarige jongen viel uit een zogeheten ‘freefall tower’ en kwam met een enorme smak op de grond terecht. Het slachtoffer overleed enige tijd later aan zijn verwondingen.

De 14-jarige Amerikaan zat gisteren als bezoeker in de pas geopende Orlando Free Fall, een vrij spectaculaire attractie waarin bezoekers met een vrije val van 131 meter naar beneden storten. Het gaat volgens pretpark ICON Park om ‘s werelds ‘hoogste vrijstaande drop-toren’ waarin een maximum snelheid van 120 kilometer per uur wordt bereikt. Er kunnen dertig mensen tegelijk in.

Volgens lokale media ging het gisteren tijdens die vrije val gruwelijk mis. De jongen viel van grote hoogte uit de attractie en kwam om het leven. Op een filmpje die op sociale media circuleert is het geschreeuw van ooggetuigen te horen. Pretparkmedewerkers reageren geschokt en vragen elkaar of de jongen zijn veiligheidsbeugels wel om had. Of dat zo was moet verder onderzoek uitwijzen. ICON Park heeft nog niet op het dodelijke voorval gereageerd.

Ooggetuigen vertellen aan de lokale nieuwszender Fox35 dat ze in eerste instantie niet doorhadden wat er aan de hand was. ,,We dachten eerst dat een onderdeel van de attractie naar beneden was gevallen”, verklaart een van hen. ,,Totdat we dichterbij kwamen, en we zagen dat er een persoon op de grond lag. Iedereen schreeuwde en was in paniek.” De ouders van de jongen stonden naar verluidt beneden en hadden alles zien gebeuren.

‘Bizar en schokkend’

Volgens pretparkkenner Wessel Wit is de fabrikant van de Orlando Free Fall ook in Europa actief. ,,Het gaat om de fabrikant Funtime uit Oostenrijk. Funtime heeft een prima reputatie in de branche. Dat maakt dit voorval extra bizar en schokkend. Het is totaal niet duidelijk hoe dit verkeerd kon gaan: alle veiligheidssystemen zijn erop ontworpen om dit soort incidenten te voorkomen”, vertelt de eigenaar van pretparksite Looopings tegen deze site.

Pretparken in de buurt met een freefall tower van Funtime zijn Wiener Prater in Oostenrijk, Hansa-Park en Eifelpark in Duitsland, Parc Spirou en Nigloland in Frankrijk en Kongeparken in Noorwegen, zegt Wit.

