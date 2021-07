Drama op Cyprus na intense vlammenzee; 67-jarige man gearresteerd

De brand brak rond 13.00 uur Nederlandse tijd uit in de buurt van het dorpje Arakapas. Over de oorzaak is nog niks bekend gemaakt, maar volgens de Cyprus Mail is zaterdagavond een 67-jarige man gearresteerd in verband met de brand. De man is door de politie ondervraagd, omdat hij afval aan het verbranden zou zijn geweest op het moment dat de brand uitbrak.

Er is sprake van een ‘buitengewoon moeilijke situatie’, zegt Costas Kadis, minister van Landbouw, tegen landelijke media. ,,De omstandigheden die we meemaken zijn ongekend.” Zonder hulp van buitenaf is het blussen van de enorme brand een onmogelijke opgave, klinkt het bezorgd.

Quote Ze vertelden ons om te vertrekken, maar ik heb geen andere plaats Bewoner Arakapas, Cyprus

Urenlange operatie

Het intense vuur verspreidde zich vanuit het zuidelijke district Limassol in Arakapa waar diverse huizen in vlammen opgingen en woedde op diverse plekken. Uit voorzorg werden ook enkele dorpen in het nabijgelegen district Larnaca geëvacueerd. Vooralsnog zijn er geen doden of gewonden gemeld. Dichte rook was te zien in de zuidelijke badplaats Larnaca dat 40 kilometer van Limassol ligt en de rook zorgde ervoor dat de zon een ‘bloedoranje’ kleur kreeg.

Het bestrijden van het vuur is al urenlang aan de gang. De Israëlische premier Naftali Bennett heeft toegezegd twee blusvliegtuigen te sturen die naar verwachting zondag aankomen. Naast Griekenland heeft ook Italië hulp beloofd. Meer dan twintig blusvoertuigen, zes helikopters en vier vliegtuigen bestrijden de vlammen al, bijgestaan ​​door Britse troepen die gestationeerd zijn op het mediterrane eiland.

De brandbestrijding wordt bemoeilijkt doordat de stroomvoorziening door de brand deels is platgelegd, waardoor waterpompen niet meer functioneren. Woordvoerster Christina Papadopoulou van de elektriciteitsautoriteit zei dat er grote schade is aan het netwerk is, aangezien de brand een groot aantal elektriciteitspalen heeft verbrand en het voor EAC-technici onmogelijk is om in de buurt van de gebieden te komen en de schade in te schatten.

Chaotisch

Volgens Vasos Vasiliou, een bekend gezicht binnen het dorpje Arakapas, zijn de gebeurtenissen op het eiland ‘chaotisch’. Sommige bewoners weigerden volgens hem het dorp te verlaten, ondanks aandringen van de overheid. Ze riskeerden hun levens om hun huizen te redden, zei hij. ,,Ze vertelden ons om te vertrekken, maar ik heb geen andere plaats”, stelt een andere inwoner nog tegen Cyprus Mail. ,,Het is mijn thuis, waar moet ik anders heen?”

De Cypriotische president Nicos Anastasiades sprak van een ‘zeer moeilijke dag’ en bedankte zowel Griekenland als Israël voor hun positieve reactie op de oproep.

Bekijk onder dit kader een aantal video's van de inferno

Extreme bosbranden in Canada en elders in de wereld Droog weer en hoge temperaturen zorgen op diverse plekken in de wereld voor extreme bosbranden. In Canada stond vandaag het leger stand-by om steden en dorpen te helpen evacueren en voor de bestrijding van meer dan 170 bosbranden, die aangewakkerd zijn door een recordbrekende hittegolf. De Canadese regering waarschuwde dat het land voor een lange en uitdagende zomer staat. Minstens 177 branden woedden in de westelijke provincie British Columbia, waarvan 76 in de afgelopen twee dagen, zeiden functionarissen. Het merendeel werd veroorzaakt door blikseminslagen tijdens intense onweersbuien, die weer het gevolg waren van de verzengende hitte van de afgelopen week. Verder naar het zuiden hebben ook de Amerikaanse staten Washington en Oregon te maken gehad met recordtemperaturen. Drie bosbranden in het door droogte geteisterde noorden van Californië hebben bijna 16.200 hectaren grond verschroeid. Rond het Shasta-meer, een toeristische trekpleister, zijn evacuatie-orders van kracht. Ongeveer veertig gebouwen zijn er door de branden vernietigd. De directe aanleiding voor de hitte is een aanhoudend hogedrukgebied dat warme lucht vasthoudt langs de westkust van Noord-Amerika. Volgens het Oostenrijkse Centrale Instituut voor Meteorologie en Geodynamica is klimaatverandering echter de onderliggende oorzaak van de recordtemperaturen. Wereldwijd was het decennium tot 2019 het warmste dat ooit werd geregistreerd, zo becijferde climate.gov, en de vijf heetste jaren ooit hebben zich allemaal na 2012 voorgedaan.

