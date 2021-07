Drama op Italiaanse snelweg: Nederlandse motorrijder overlijdt na botsing met truck

Weer een middelvin­ger richting Brussel: stuurt Polen aan op vertrek uit EU?

16 juli De machtsstrijd tussen Polen en de Europese Unie over het Europees recht neemt gevaarlijke vormen aan. Critici beschuldigen de regering in Warschau ervan dat het op weg is naar een ‘Polexit’, een vertrek uit de Unie. Maar komt het wel zo ver?