Drama op Spaans festival: stier doorboort man (26), slachtoffer sterft in ziekenhuis

Een traditioneel Spaans festival dat elk jaar wordt gehouden aan de Costa Blanca is gisteren uitgelopen op een drama. Een 26-jarige man raakte tijdens de festiviteiten zwaargewond nadat hij door een stier werd doorboord. Het slachtoffer kon nog op eigen kracht naar een gezondheidscentrum in de buurt lopen, maar stierf enkele uren later alsnog aan zijn verwondingen.

Volgens lokale media vierden honderden inwoners en toeristen gisteren de hele dag feest in Pinoso, een kleine gemeente in kustprovincie Alicante, ten zuidoosten van Spanje. Het ging gruwelijk mis toen er later op de avond een stier op het plein werd losgelaten. Het dier draaide om nog onduidelijke redenen compleet door en viel een man aan die op dat moment in de buurt stond.

Aanvankelijk dachten vrienden en familieleden dat de man slechts lichte verwondingen had opgelopen. De twintiger kon nog op eigen kracht naar een gezondheidscentrum even verderop lopen. Eenmaal aangekomen verslechterde zijn toestand al snel. De man verloor in hoog tempo veel bloed omdat drie slagaders waren doorgesneden.

Dag van nationale rouw

Toen de artsen realiseerden hoe ernstig gewond hij was, werd hij met spoed naar het Elda-ziekenhuis in Alicante gebracht voor een spoedoperatie. Daar stierf hij enkele uren later.

Vanwege de gebeurtenissen zijn alle festiviteiten in Pinoso afgelast. De Guardia Civil, een Spaanse politie-eenheid, is een onderzoek begonnen naar de toedracht van het drama. Op last van de lokale autoriteiten is er een rouwdag afgekondigd, zo melden Spaanse media.

Demonstraties tegen stierengevechten

Peter Janssen, een van de bekendste dierenrechtenactivisten van Nederland, is een fel tegenstander van de stierengevechten in Spanje en voert er al jaren actie tegen. In mei verstoorde hij nog een groot stierengevecht in Sevilla. De Brabantse activist, ook wel bekend als de ‘Vegan Streaker’, rende door de arena met spandoeken en teksten op zijn lichaam.

,,Wij weten dat het stierengevechten een hot item is in de Spaanse maatschappij en dat heel veel mensen het stierengevechten liever afgeschaft zien”, zei hij toen. ,,Het is niet uit te leggen aan de bevolking dat gemeentes in Spanje duizenden en duizenden euro’s subsidies uitgeven aan een stierengevecht terwijl dat ook naar schoolboeken of betere zorg kan gaan. Wij zullen blijven strijden voor een wereld zonder stierenvechten!”