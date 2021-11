Drank na ontgroening werd Belgische student Antonin (19) mogelijk fataal

De 19-jarige student die afgelopen weekend in het Waalse Gedinne overleed is volgens het Openbaar Ministerie mogelijk door drankmisbruik na en niet als gevolg van een ontgroening om het leven gekomen. Dat zou de autopsie uitwijzen. De doodsoorzaak van Antonin Deneffe zal na toxicologisch onderzoek in de komende dagen worden bekendgemaakt, aldus het OM.

,,De dood van Antonin was niet het gevolg van een val, een uitwendige handeling, onderkoeling of een van de handelingen die zijn uitgevoerd tijdens de doop op zich”, zei een woordvoerder van het OM op een persconferentie in Namen. ‘Doop’ is de Vlaamse benaming voor ontgroening.

Ontgroening

De ontgroening van bijna driehonderd nieuwe studenten werd georganiseerd door de hogescholen in de provincie Namen, in de schuur van een boerderij in Sart-Custinne, een dorpje in de gemeente Gedinne. Ze moesten opdrachten vervullen, zoals dierenvoeding eten of in een bad vol bloed gaan liggen. De studenten brachten er ook de nacht door. Eerstejaarsstudent Deneffe werd zondagochtend levenloos aangetroffen.

,,Tijdens de ceremonie is geen alcohol gedronken”, aldus de woordvoerder. ,,Vele getuigen werden daarover ondervraagd. Maar na het doopritueel vloeide de alcohol rijkelijk.” Zo werd nog een andere jongere zondag naar het ziekenhuis gebracht, die 2,9 promille alcohol (circa veertien glazen) in zijn bloed had.

IJskoud water

Eind 2018 overleed een 20-jarige student tijdens een dertig uur durende ontgroening in Leuven nadat hij veel alcohol moest nuttigen, urenlang in ijskoud water moest zitten en liters vissaus moest drinken. Afgelopen zomer werd bekend dat achttien leden van de Vlaamse studentenclub Reuzegom daarvoor voor de rechter moeten verschijnen.