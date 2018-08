Drie doden bij Israëlische aanval op Gaza; zwangere vrouw met kind onder slachtoffers

'Duo VS stoomde kinderen klaar voor schietpar­tij­en op scholen'

0:46 De elf verwaarloosde kinderen die maandag door de politie in de Amerikaanse staat New Mexico werden bevrijd, werden opgeleid om schietpartijen uit te voeren op scholen. Dat hebben de openbaar aanklagers gezegd in het dossier dat ze woensdag bij de rechter in Taos hebben neergelegd.