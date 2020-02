Drie doden bij schietpartij in Airbnb-appartement in Toronto

Trump kan opgelucht ademhalen: te weinig steun om afzetting door te zetten

7:05 De afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump is zo goed als voorbij, nu de Republikeinen in de Senaat in meerderheid (51 tegen 49) tegen het oproepen van nieuwe getuigen hebben gestemd. Komende woensdag kan Trump al worden vrijgesproken.